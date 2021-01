Diocesi, si celebra la giornata della parola di Dio

Il Centro biblico diocesano richiama l’attenzione alla Giornata della Parola di Dio, istituita da Papa Francesco nel 2019, e che viene celebrata domani (24 gennaio) anche in tutte le comunità parrocchiali della nostra diocesi. Il Centro Biblico, che fornisce strumenti per i gruppi di lettura del Vangelo, sempre reperibili on line sul sito della diocesi, invita a seguire anche i programmati incontri online di approfondimento del libro degli Atti degli Apostoli. Proprio domenica alle 17,30 si terrà un incontro in cui don Luca Bassetti presenterà il tema Annuncio e testimonianza nel libro degli Atti. L’intervento potrà essere seguito sul canale youtube della diocesi di Lucca.