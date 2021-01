Ztl, si attiva il nuovo varco in via Vittorio Emanuele II

Nella notte fra domani (24 gennaio) e lunedì entrerà in funzione il nuovo varco telematico di controllo all’accesso della zona a traffico limitato già montato all’incrocio fra via Vittorio Emanuele II e piazza della Magione.

Alla mezzanotte di lunedì 25 gennaio il dispositivo sarà acceso in fase di pre-esercizio per la durata di trenta giorni sotto il controllo della polizia municipale. Questo significa che per un mese il varco telematico non eseguirà sanzioni sui veicoli come previsto dalla normativa. Alla fine del prossimo mese l’amministrazione comunale informerà la cittadinanza sulla effettiva partenza della fase di controllo sanzionatorio del varco.