Ex caserma in piazza Mazzini, il sindaco di Viareggio: “Nonostante i solleciti niente è stato fatto”

Ex caserma dell’Arma a Viareggio: il rammarico del sindaco

“Nel cuore di piazza Mazzini regna da tempo questa immagine della ex caserma di proprietà della Provincia – scrive in un post su Facebook Giorgio Del Ghingaro -. A nulla sono valsi i nostri solleciti e le raccomandazioni per la sua messa in sicurezza”.

“Ogni tanto – prosegue il primo cittadino – leggiamo di fantomatiche risorse stanziate tramite comunicati stampa tranquillizzanti, rivelatesi col tempo peró purtroppo effimeri e fuorvianti”.

“Niente è stato fatto negli anni, niente è previsto di fare, niente è stato stanziato per sistemare – conclude -. Solo parole. I fatti, da parte della Provincia, sono quelli che vedete”.