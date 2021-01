Perde il controllo dello scooter e si schianta: muore un 35enne

Grave incidente nella serata di oggi (24 gennaio) in via della Chiesa a Strettoia, nel territorio del Comune di Pietrasanta.

Per cause al vaglio dei carabinieri un 35enne avrebbe, secondo le prime ricostruzioni, perso il controllo del proprio scooter ed ha finito la sua corsa sbattendo su un muretto laterale e quindi sull’asfalto. Le sue condizioni sono apparte immediatamente serie e i sanitari dell’auto medica e dell’ambulanza della Croce Bianca di Querceta, intervenuti sul posto, inviati dalla centrale unica del 118, ne hanno disposto il trasporto d’urgenza in codice rosso all’ospedale Versilia dove è deceduto.

Il sinistro si è verificato intorno alle 21,3o. Fra le possibili cause l’asfalto reso viscido dalla pioggia dei giorni scorsi e dall’umidità calata in serata.