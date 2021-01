Castelnuovo, due manifesti per la giornata della memoria ed il giorno del ricordo

In occasione della giornata della memoria, nella quale si ricordano le vittime dell’olocausto, e del giorno del ricordo, istituito per commemorare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata, nei giorni dal 27 gennaio al 10 febbraio, le attività commerciali di Castelnuovo di Garfagnana esporranno nei loro esercizi due manifesti commemorativi di queste due date simbolo.

È questa un’iniziativa promossa congiuntamente dall’amministrazione comunale di Castelnuovo di Garfagnana di Garfagnana e dall’associazione Compriamo a Castelnuovo per ricordare queste due tragedie che hanno segnato la storia del novecento.

Nel manifesto della giornata della memoria sarà presente una citazione di Elie Wiesel, uno scrittore, giornalista, saggista, filosofo, attivista per i diritti umani e professore rumeno naturalizzato statunitense, di origine ebraica e poliglotta, nato in Romania e superstite dell’olocausto. Nel manifesto del giorno del ricordo sarà invece presente una citazione di Carlo Azeglio Ciampi.

Per non dimenticare e per evitare che ciò si ripeta.