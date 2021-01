È arrivata questa mattina, ripresa dalle telecamere del canale satellitare Euronews, la nuova fornitura di 5850 dosi di vaccino anti Covid-19 della Pfizer. Ad accoglierle, tra gli altri, il direttore del Dipartimento del farmaco, Giuseppe Taurino e la direttrice della farmacia ospedaliera per l’ambito livornese, Francesca Azzena.

“Il nuovo arrivo, dopo le difficoltà dei giorni scorsi – spiega Giuseppe Taurino – ci consente di proseguire con la somministrazione garantendo le dosi di richiamo. Dalla sede di Livorno verranno inviate nelle prossime ore su tutto il territorio aziendale permettendo la continuazione del piano vaccinale. A ieri erano state somministrate 18419 dosi che hanno permesso di completare, con doppia dose, la vaccinazione a 2261 persone. Confidiamo di poter ricevere con regolarità i futuri arrivi di vaccino per incrementare ulteriormente la copertura tra le categorie indicate a livello nazionale”.

Foto 2 di 2



Le interviste del giornalista Luca Palamara andranno in onda, tradotte nelle principali lingue europee, a partire da giovedì prossimo, 28 gennaio, su Euronews presente sul canale 521 di Sky, sui canali 59 o 86 (in lingua inglese) di TivuSat e in diretta streaming sul canale YouTube di Euronews.

Per consultare i dati aggiornati in sulla vaccinazione è possibile consultare il portale web della Regione Toscana, consente di seguire in tempo reale l’andamento della campagna avviata il 27 dicembre scorso.