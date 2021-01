Montemagni e Micheli (Lega): “La Regione si attivi per risolvere i problemi di telefonia a Camaiore”

“In diverse frazioni del Comune di Camaiore vi sono palesi problemi per quanto riguarda la telefonia”. Lo affermano Elisa Montemagni e Riccardo Micheli, rispettivamente capogruppo in consiglio regionale e comunale della Lega.

“È assurdo che nell’ipertecnologico 2021 – proseguono i consiglieri – vi siano delle località dove poter telefonare è, spesso, praticamente impossibile; senza dimenticare pari criticità per quanto concerne la discontinua linea internet, quanto mai utile per le piccole imprese, in occasione, poi, di didattica a distanza ed attività in smarworking. Il caso della predetta località versiliese – precisano gli esponenti leghisti – è emblematico di come si debba, dunque, prontamente intervenire, per far sì che questa annosa problematica venga finalmente e definitivamente risolta”.

“A tal proposito, dunque – sottolinea Montemagni – ricordo che abbiamo predisposto, in questi anni, delle mozioni, poi approvate, in cui chiedevamo espressamente alla giunta toscana di muoversi nei confronti del Ministero delle Telecomunicazioni, affinchè venissero tutelati i piccoli comuni, alle prese con tale rilevante criticità”.

“Il nostro auspicio – concludono Elisa Montemagni e Riccardo Micheli – è che i camaioresi possano, dunque, in tempi ragionevoli, utilizzare il telefono di casa in modo assolutamente normale e continuativo“.