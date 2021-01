Si perdono nel bosco innevato, ritrovati a notte fonda

Due dispersi ieri (26 genaio ) a Reggello, nella zona Bivacco di Sant’Antonio.

I vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Figline, sono intervenuti per la ricerca.

I due si trovavano in zona boscata impervia con presenza di neve e in contatto telefonico con la sala operativa dei pompieri, sono stati prima geolocalizzati e poi raggiunti in tarda serata.

Le due persone, trovate in buone condizioni di salute, sono state accompagnate in zona sicura con l’intervento che si è concluso intorno a mezzanotte e mezzo. 30 Presenti sul posto anche i Carabinieri Forestali.