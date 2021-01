Ubriaco alla guida di un autocarro, scatta la denuncia

Guida in stato di ebbrezza, denunciato dai carabinieri di Borgo San Lorenzo.

A finire nei guai è stato il conducente di un autocarro, un uomo di quarantasette anni, autore di un incidente stradale verificatosi nel Comune di Vaglia il 17 gennaio scorso, in piena notte.

Nella circostanza, l’autista aveva perso il controllo del mezzo, andando a colpire due auto in sosta sulla via Faentina. Dai successivi accertamenti sanitari, effettuati presso l’pspedale del Mugello, è emersa la positività all’etanolo.

Per questa ragione i militari, ritirata la patente di guida, lo hanno denunciato per guida in stato di ebrezza alcolica e sanzionato amministrativamente per l’inosservanza dei provvedimenti di contrasto al Covid-19, poiché circolava tra le 22 e le ore 5 senza giustificato motivo. Il veicolo, invece, è stato restituito al proprietario, estraneo ai fatti.