Al parco di Pandora musica e letture in occasione della Giornata della memoria

Suggestiva iniziativa ieri pomeriggio (27 gennaio) nel parco di Pandora realizzata dal Centro commerciale naturale di Segromigno in Monte in occasione della Giornata della memoria.

Il parco di Pandora è stato allestito con alcuni teli, ognuno illuminato con un colore diverso e ognuno riportante la scritta di una categoria di persone internate nei campi di concentramento. Inoltre è stato letto un brano tratto da Il diario di Anna Frank e alcuni giovani musicisti della Filarmonica G.Puccini di Segromigno in Monte hanno intonato le note de La vita è bella.

Il parco è rimasto illuminato per tutta la notte. Presenti all’iniziativa, tra gli altri, gli assessori Serena Frediani e Lucia Micheli, il consigliere comunale Gianni Campioni, la presidente del Ccn di Segromigno in Monte Gabriella Giusfredi e Massimo Serafini dell’associazione Per San Pietro.