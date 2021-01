Fiamme in un appartamento, trovato un corpo carbonizzato

Tragedia ieri (27 gennaio) in tarda serata a Scandicci. Intervenuti per spegnere le fiamme divampate in un appartamento al settimo piano di un palazzo in via Carducci, i vigili del fuoco hanno trovato all’interno un corpo carbonizzato, quello di un 87enne residente al settimo piano.

Sul posto anche i carabinieri del comando fiorentino. Le cause del rogo sono ancora da accertare.

“Sono tornato da pochi minuti da via Carducci, dove al settimo piano di un palazzo si è sviluppato un incendio in un appartamento che ha coinvolto una persona che purtroppo è deceduta – ha scritto il sindaco Sandro Fallani sui social – Sono subito intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri, la protezione civile, i volontari della Misericordia e dell’Humanitas che ringrazio di cuore”.