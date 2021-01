A Villa Bertelli a Forte dei Marmi nuovo appuntamento con la musica: A viva voce

Il concerto lirico su NoiTV e Pagina Facebook di Villa Bertelli con il soprano Anastasia Leonova, il tenore Riccardo Lio e il basso Emil Abdullaiev. Al pianoforte, il Maestro Cesare Goretta

A viva voce è il nuovo appuntamento in musica, in programma domenica 31 gennaio alle 21, 30 nel Giardino d’Inverno di Villa Bertelli a Forte dei Marmi. Il concerto, una performance della più famosa musica lirica italiana e internazionale, sarà trasmesso su Noi Tv, la pagina facebook di Villa Bertelli e il canale You tube di Noi Tv. Protagonisti dell’evento, un quartetto di giovani talenti, affezionati frequentatori della Villa: il soprano Anastasia Leonova, il tenore Riccardo Lio e il basso Emil Abdullaiev, che saranno accompagnati al pianoforte dal Maestro Cesare Goretta. Una nuova iniziativa in video, in attesa di tornare in presenza, per regalare ancora emozioni agli appassionati di lirica a non solo.

Programma:

F.Cilea Io son l’umile ancella da Adriana Lecouvreur

C. Cesarini Firenze sogna

W.A. Mozart Aprite un po’ quegli occhi da Le Nozze di Figaro

G. Verdi Tacea la notte placida da Il Trovatore

G. Donizetti Una furtiva lagrima da L’Elisir d’amore

G. Rossini La calunnia è un venticello da Il barbiere di Siviglia

G. Puccini Senza mamma da Suor Angelica

S. Cardillo Core ‘ngrato

G. Verdi Infelice, e tuo credevi…Infin che un brando vindice da Ernani