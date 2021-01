Colto in flagrante a vendere cocaina e arrestato

I carabinieri della stazione di Peretola lo hanno beccato a vendere cocaina e il 20enne, di origina marocchina, è finito in manette.

I militari lo hanno notato ieri sera (28 gennaio) in via di Brozzi mentre camminava con atteggiamento sospetto in direzione di due ragazzi probabili acquirenti, stringendo qualcosa in mano. Sebbene abbia tentato di allontanarsi, è stato raggiunto e sottoposto a controllo, in esito al quale è stato trovato in possesso di un involucro contenente la bianca. A seguito della conseguente perquisizione, i militari hanno rinvenuto addosso all’uomo ulteriori tre involucri contenenti la medesima sostanza, nonché della somma di denaro di 7 euro, ritenuta provento dell’attività illecita. Il tutto posto sotto sequestro.

L’arrestato verrà giudicato con il rito direttissimo.