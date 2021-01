Recovery fund, Menesini: “Comuni e Province stiano nella cabina di regia”

“Comuni e Province stiano nella cabina di regia“. E’ stata questa la prima richiesta presentata dal presidente della Provincia Luca Menesini durante l’audizione online alla commissione bilancio della Camera dei deputati in merito al recovery fund e in rappresentanza delle province d’Italia.

“Anzitutto chiediamo che Comuni e Province stiano nella cabina di regia visto che sono gli enti che conoscono i bisogni dei cittadini, e questi soldi devono essere utilizzati per cambiare in meglio la vita delle persone – spiega Menesini -. Inoltre, chiediamo che ci siano investimenti seri per il lavoro, per l’ecologia e per le scuole. Per fare un esempio concreto, come Province vorremmo realizzare almeno una nuova scuola superiore in ogni comprensorio provinciale. Grazie all’Europa abbiamo un’occasione unica e io sono in prima linea perché si traduca in benessere per le persone. Le persone e le loro necessità devono essere al centro delle scelte”.