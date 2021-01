Stadio Ghivizzano, Remaschi: “Pronto per la ripresa del campionato, sono fiducioso”

“Nuovo stadio? Sono fiducioso che alla ripresa del campionato il Ghiviborgo possa giocare al mitico Carraia”. Sono queste le parole del sindaco Marco Remaschi, che aggiorna i cittadini sulla vicenda legata al nuovo stadio di Ghivizzano.

“L’impianto era pronto da almeno un paio di anni – commenta il sindaco -, ma per una serie di motivi che tutti conoscono non è ancora utilizzabile. Diciamo che finalmente il giudice ha nominato un perito per venire a verificare i danni rispetto ad alcune infiltrazioni d’acqua per lavori non eseguiti bene. Io spero che nel mese di marzo, massimo aprile, si possa chiudere questa pratica e che il giudice ci autorizzi a fare tutti i lavori per la messa a norma. Io sono fiducioso perché alla ripresa del campionato il Ghiviborgo possa giocare al mitico Carraia, che io vorrei intitolare al presidentissimo Elso Bellandi”.

“Questo non sarà lo stadio del Ghiviborgo: è lo stadio del comune di Coreglia Antelminelli, di Ghivizzano e in cui andranno a giocare tanti ragazzi della scuola calcio – ribadisce Remaschi -. Ricordo che abbiamo oltre 250 ragazzi. Sarà un luogo di aggregazione importante in cui i giovani, anziché stare in giro per le strade, potranno trovare risposte in un impianto che sarà veramente funzionante”.

È quasi pronto anche il palazzetto dello sport: “Tra un mese e mezzo inaugureremo il palazzetto dello sport a Ghivizzano – annuncia il sindaco -. Nel rispetto delle norme anti-Covid, si potrà venire all’inaugurazione e visitare la struttura. Vi assicuro che è uno spettacolo”.