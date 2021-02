“Ri-puliamo in compagnia” riparte da Ghivizzano

Un’altra giornata nel segno della pulizia del territorio. A Coreglia torna l’appuntamento con Ri-puliamo in compagnia, un’iniziativa della Pro Loco.

L’appuntamento è per domenica (7 febbraio) con partenza alle 10 dalla chiesa di Piano di Coreglia e arrivo alle 12 in piazza IV Novembre a Ghivizzano. Verrà attraversato il paese di Ghivizzano alto per poi scendere dalla Porta verso Ghivizzano basso per poi concludere il percorso in piazza IV Novembre.

Sarà una giornata dedicata alla pulizia e alla percorrenza degli itinerari storici e culturali della via del Volto Santo e della via Matildica. Per motivi organizzativi è gradita la conferma di partecipazione. Ai partecipanti verrà fornito il materiale utile. Per ulteriori informazioni: 340.8096042; proloco.coreglia@gmail.com.