Seravezza piange la maestra Maria Vittoria Giannotti, scomparsa ieri (venerdì 29 gennaio) all’età di 91 anni. Ricordandone la lunga missione nel mondo della scuola, il ruolo di primo piano svolto nell’associazionismo locale e l’impegno politico che, prima donna in assoluto, la portò negli anni Sessanta e Settanta a ricoprire l’incarico di consigliere comunale a Seravezza, il sindaco Riccardo Tarabella esprime alla famiglia il cordoglio dell’amministrazione comunale e della città. Un particolare sentimento di vicinanza ai figli Maria Chiara, Enrica e Piergiorgio, presidente dell’Arciconfraternita di Misericordia, e alla nipote Valentina Salvatori, attuale vicesindaco del Comune di Seravezza.

Nel corso della sua vita e in molti modi diversi, Maria Vittoria Giannotti ha saputo incarnare un modello femminile di modernità, indipendenza ed emancipazione. Dopo aver ottenuto il diploma di maestra partì giovanissima per Milano, dove per qualche tempo fu istitutrice presso una famiglia. Poi l’ingresso nel mondo della scuola pubblica, con incarichi in diversi plessi dell’Alta Versilia e della Garfagnana ai tempi in cui non di rado ci si spostava da un piccolo paese all’altro soltanto a piedi. Alle “Frediani” di Seravezza insegnò a generazioni di bambini e lì concluse il suo lungo percorso lavorativo. In parallelo, fra i Settanta e gli Ottanta, fu parte attiva nella gestione della pensione La Ceragiola, una delle prime attività ricettive della zona, che la famiglia aveva di fronte a Villa Henraux, all’ingresso di Seravezza. Un’esperienza che ne mise ulteriormente in luce le capacità pratiche, il carattere aperto e la propensione per i rapporti umani.

Vedova del cavaliere Vinicio Salvatori, direttore dell’ospedale Campana, Maria Vittoria Giannotti è stata una figura di riferimento nel mondo dell’associazionismo locale, con ruoli anche di responsabilità in seno alla San Vincenzo de’ Paoli e alla Misericordia e una partecipazione costante alle tante attività del paese, alla vita delle associazioni e delle istituzioni. Prima consigliera comunale donna a Seravezza, fu anche la prima donna in città a conseguire la patente di guida. Appassionata lettrice, amante della cultura e delle arti, i concittadini la ricordano per il carattere pieno di vita, l’empatia e la disponibilità verso il prossimo.

I funerali della maestra Maria Vittoria Giannotti si terranno lunedì 1 febbraio in Duomo a Seravezza. Il corteo muoverà alle 14,15 dalla Chiesa della Misericordia.