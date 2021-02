‘Dal pennello al tessuto’, al Lu.c.c.a la mostra organizzata dal laboratorio Il Filo magico

I lavori del laboratorio riabilitativo della Salute mentale adulti di Lucca saranno esposti al Lucca center of contemporary art. Dal pennello al tessuto è infatti la mostra che dal 2 al 19 febbraio sarà allestita nella sala lounge del primo piano.

L’esposizione è organizzata dal laboratorio Il Filo Magico in collaborazione con l’associazione Archimede, con il contributo della Pro Loco Massarosa e il supporto di Alap e Rete regionale Toscana Usm. Sarà esposta una selezione di quadri in stoffa e arazzi, ispirati alle opere di artisti famosi, in particolare gli Impressionisti e Van Gogh, che rappresentano il traguardo finale di un lungo percorso riabilitativo, artistico, espressivo portato avanti dalle utenti del laboratorio Il Filo Magico.

Il Filo Magico è uno dei laboratori riabilitativi della Salute mentale adulti di Lucca – Asl nordovest, realizzato in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Archimede, nato a Lucca nel 1998 come laboratorio sperimentale su proposta dell’esperta Anita Arrighi. La metodica che viene applicata è quella della mediazione espressiva che permette l’espressione del proprio sé e la proiezione esterna dei sintomi del disagio e dello stesso contenuto patologico.

Questa forma terapeutica utilizza principalmente due metodologie: la prima è legata al recupero o all’acquisizione di manualità (cucito, ricamo, ecc.) mentre la seconda alla possibilità di attivare, attraverso colori, forme, composizioni e materiali, profondi significati simbolici, legati alla vita affettiva ed al recupero di ricordi. Le espressioni cliniche del disagio vengono così elaborate e trattate in un ambiente libero, ma terapeuticamente protetto, e quindi incanalate in circuiti relazionali orientati al riequilibrio e al recupero di potenzialità e capacità inibite dal processo patologico.

“Con questa mostra – spiegano Alessandra Fava e Anita Arrighi del Filo Magico –, si concretizza il percorso creativo e personale che ogni utente ha intrapreso in questi anni, con il costante e necessario supporto di un educatore professionale e di un’esperta. Esporre le creazioni del laboratorio in un importante museo di Lucca dà ancora più valore e rilevanza al percorso fatto dalle utenti e supporta il lavoro riabilitativo degli operatori per il superamento dei pregiudizi e dello stigma della malattia mentale”.

Sarà possibile visitare la mostra dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 20. Il biglietto cumulativo per la mostra La realtà svelata e Dal pennello al tessuto è 8 euro (ridotto) o 10 euro (intero).