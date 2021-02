Expo del fumetto, affidata la progettazione definitiva per lo spazio nell’ex convento di San Domenico

L’Expo del fumetto si appresta a diventare realtà. È stata affidata, infatti, la progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori per il restauro e la riqualificazione del fabbricato all’interno dell’ex convento di San Domenico nell’ala nord dell’ex manifattura Tabacchi.

L’intervento sarà interamente finanziato con i fondi del Mibact. I lavori di progettazione definitiva ed esecutiva sono stati affidati allo studio gliarchitettiassociati per un totale complessivo di circa 92500 euro mentre i lavori per gli impianti meccanici ed elettrici e per la messa in sicurezza dell’immobile sono stati assegnati ad Archimede srl per un importo complessivo di oltre 53600 euro.