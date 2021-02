Scandicci al setaccio nel fine settimana

Fine settimana di controlli quello dei carabinieri di Scandicci. Il bilancio conta un arresto, due denunce e tre sanzioni.

A finire in manette è stato un 19enne della Tunisia, sorpreso in località Casellina a cedere hashish ad un uomo del luogo. Il pusher è stato trovato in possesso di circa dieci grammi di sostanza, vario materiale per il confezionamento e la somma di circa euro 600 provento dell’attività illecita. L’acquirente è stato segnalato alla prefettura di Firenze.

I militari hanno anche segnalato quali assuntori altri due giovani in Scandicci ed uno in Impruneta, denunciato due cittadini georgiani controllati a Scandicci e trovati in possesso di grimaldelli, sanzionato tre persone (due a Scandicci ed una all’Impruneta) per inosservanza dell’obbligo di permanere in casa in orario notturno.

Nel complesso sono state identificate circa 70 persone, controllati 50 veicoli e 4 esercizi commerciali.