Test rapidi e ripresa degli allenamenti per il Basketball club Lucca

Il Basketball club Lucca riprende gli allenamenti. I nuovi protocolli Fip e la classificazione dei campionati di serie C e giovanili “di interesse nazionale” hanno permesso la riapertura delle palestre e la ripresa degli allenamenti.

Già da qualche giorno era stato messo in allerta tutto il comparto societario del club: allenatori, dirigenti e i vari addetti ai lavori. Appena avuti in mano i protocolli, è stato dato inizio alle procedure necessarie per riprendere gli allenamenti. Il primo ed importantissimo step è stato sottoporre tutti quanti i tesserati ad un test rapido antigenico per la ricerca del virus della Sars-CoV-2, un gravoso impegno che il Bcl ha dovuto affrontare acquistando test rapidi in quantità industriale e programmando test di massa per gli oltre 150 atleti iscritti tra i 12 e i 18 anni, ai quali si sono aggiunti i dirigenti, tutti quanti gli allenatori e l’intero staff della prima squadra.

I primi a sottoporsi ai test e tornare attivi sul parquet sono stati proprio i ragazzi della prima squadra, nessuno assente e tutti quanti con una voglia matta di tornare a sudare le proverbiali sette camicie, spingendo quel grosso pallone color arancio.

Sabato (30 gennaio) invece sono iniziati i test per i primi 70 atleti appartenenti alle giovanili del Bcl, risultati poi tutti quanti negativi al virus della Sars Cov-2, un’operazione che ha richiesto l’impiego di quattro medici, la dottoressa Lucchesi, il dottor Volterrani e la dottoressa Simoni che, scrive la società “non ringrazieremo mai abbastanza per la loro disponibilità”, e come coordinatore e socio del Bcl il dottor Menchetti. Muniti di tutti i Dpi anti Covid necessari, dalle visiere alle mascherine, ai guanti i soprascarpe e i camici, hanno eseguito a ritmo serrato tutti quanti i test programmati, permettendo così a diverse squadre di poter iniziare durante questa settimana i primi allenamenti.

Ci saranno poi ancora due sedute di test nei prossimi giorni per riuscire a sottoporre al tampone antigenico tutti i tesserati e poter far iniziare dalla settimana prossima gli allenamenti a tutte le restanti squadre. A dare una mano al Basketball Club Lucca per eseguire in sicurezza i test è intervenuto l’Ordine dei medici di Lucca che la società ringrazia di cuore per aver fornito tutti i dispositivi di protezione individuali necessari.