A Viareggio la raccolta firme di Anpi contro la legge antifascista promossa a Sant’Anna di Stazzema

Giovedì (4 febbraio) e giovedì 11 febbraio dalle 9,30 alle 12,30 la sezione Viareggio di Anpi sarà presente a Viareggio in piazza del Mercato per la raccolta firme per la legge di iniziativa popolare contro la propaganda antifascista. Sarà possibile anche iscriversi all’Anpi o rinnovare la tessera.

La proposta di legge, promossa dall’anagrafe antifascista di Sant’Anna di Stazzema, è finalizzata a disciplinare pene e sanzioni verso coloro che attuano propaganda fascista e nazista con ogni mezzo, in particolare tramite social network e con la vendita di gadget.

Si può firmare anche all’ufficio elettorale del municipio fino al 31 marzo.