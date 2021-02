Bernardi (Hacking Labs): “Agevolazioni al forum delle associazioni? Un provvedimento discriminante”

E’ polemica sulle agevolazioni per i membri del forum delle associazioni di Capannori. Mirko Bernardi, presidente dell’associazione Hacking Labs, si dice perplesso in riferimento all’iniziativa dell’amministrazione Menesini che prevede un’agevolazione alle associazioni che fanno parte del forum di Capannori.

“Il valore del volontariato e delle associazioni – sostiene – non è vincolato all’appartenenza o iscrizione di un forum comunale, ritengo ingiusto e discriminante adottare agevolazioni solamente per queste. Si rischia di classificare queste associazioni appartenenti a una casta privilegiata, il forum non è e non deve diventare un club che beneficia di agevolazioni pubbliche, l’amministrazione comunale deve essere di tutte le associazioni. Questa mia osservazione non vuole far polemica ma vuole far notare che rischiamo di avere associazioni di serie A e serie B”.

“L’unico albo riconosciuto – afferma – è quello regionale e in futuro il Runts ‘registro unico nazionale del terzo settore’. Tutte le associazioni hanno subito gli effetti dell’emergenza Covid quindi chiedo all’amministrazione comunale di Capannori di non agevolare alcune associazioni rispetto ad altre in base all’iscrizione al forum di Capannori ma di estendere le agevolazioni economiche a tutte le associazioni del territorio che sono centinaia. Dalle associazioni ai cittadini tutti dobbiamo avere pari opportunità e diritti.

Chiarisco che Hacking Labs non è iscritta al forum e non abbiamo nessuna intenzione di usufruire di queste agevolazioni comunali. La nostra scelta di non iscriversi al forum di Capannori è una scelta basata sulla riduzione della burocrazia e scartoffie evitabili che portano via tempo prezioso al volontariato. Ho dubbi in merito alla reale utilità anche per lo sportello ‘Comune Amico’ dedicato alle associazioni in quanto abbiamo un Cesvot efficiente e ben strutturato che fornisce da anni informazioni e servizi al terzo settore”.