La droga? Era nascosta sotto alla mascherina anti Covid. In manette due giovani a Livorno

La droga? Era nascosta sotto alla mascherina anti Covid. I due ragazzi, di origine tunisina, di 20 e 22 anni, sono finiti in manette. Sono stati individuati dopo una segnalazione inviata al comando provinciale della guardia di finanza di Livorno.

La segnalazione è arrivata di alcuni abitanti di un condominio nel centro labronico, stanchi del degrado che si stava diffondendo nel palazzo e le fiamme gialle hanno fatto irruzione nell’appartamento.

Uno dei ragazzi in particolare, dinanzi alle domande dei finanzieri intervenuti, sembrava non voler rispondere, rimanendo in silenzio. Ed è stato questo a insospettire i baschi verdi e la squadra cinofili della guardia di finanza che hanno rinvenuto, nascoste all’interno della mascherina chirurgica di protezione, palline di hashish già confezionate con l’involucro di cellophane e pronte per la vendita.

Perquisita l’abitazione sono stati sequestrati 55 grammi di hashish e 9 grammi di cocaina purissima, già suddivisa in piccole parti e pronta per lo spaccio, unitamente a 800 euro in contanti.

Il blitz fa parte di una serie di controlli che le Fiamme Gialle stanno svolgendo a fini di prevenzione e repressione del traffico di droga in punti critici della città.