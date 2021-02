L’orchestra dell’istituto musicale Boccherini a Pietrasanta con Michael Guttman

Nuova prestigiosa collaborazione per l’Istituto superiore di studi musicali “L. Boccherini”. L’orchestra composta da allievi, ex allievi e insegnanti, infatti, sarà protagonista dei festeggiamenti per San Biagio, il santo patrono di Pietrasanta, grazie all’evento organizzato insieme alla Fondazione Versiliana e il Comune di Pietrasanta. L’iniziativa, nel rispetto delle norme anti-coronavirus non avrà pubblico, e sarà trasmessa su Noi TV mercoledì 3 febbraio alle 17, 15 e in streaming sui social della Versiliana e del Comune di Pietrasanta.

Per l’evento, che spazierà tra musica, danza e arte, il presidente della Fondazione Alfredo Benedetti ha voluto come ospite d’onore il Maestro Michael Guttman, violinista di fama mondiale che per l’occasione si esibirà insieme all’orchestra dell’Issm “L. Boccherini”. Adria Ferrali, celebre coreografa e direttrice artistica di “Dap Festival” che da alcuni anni porta a Pietrasanta protagonisti ai massimi livelli, proporrà alcune coreografie eseguite dalla performer Tamara Fragale.

Il concerto di San Biagio si terrà in una location d’eccezione: la suggestiva Chiesa di Sant’Agostino a Pietrasanta, che proprio in questi giorni ospita la mostra “Tempo” dei ceramisti Bertozzi & Casoni, le cui opere faranno da sfondo alle coreografie che accompagneranno il concerto. Ricco e variegato anche il programma musicale che si articolerà su musiche di Pachelbel, Mozart, Elgar, Britten e Holst.