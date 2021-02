Paga alla cassa una confezione di succhi di frutta e la oltrepassa con oltre 360 euro di merce rubata

Ha passato le casse di un centro commerciale di via di Novoli pagando solo una confezione di succhi di frutta, ma in realtà addosso e in una borsa nascondeva un considerevole bottino: oltre 360 euro di merce rubata all’interno dell’esercizio.

Nel tardo pomeriggio di ieri (1 febbraio ) il protagonista della vicenda, un cittadino peruviano di 43 anni, è stato sorpreso all’opera dalla vigilanza privata del supermercato che ha subito allertato la Polizia di Stato.

L’uomo è stato arrestato dagli agenti delle volanti della questura di Firenze e del commissariato San Giovanni per il reato di furto aggravato.

La refurtiva, per lo più apparecchi elettronici e accessori di marca, è stata tutta recuperata, anche se in parte irrimediabilmente danneggiata.