The Italian Sea Group pronta a rilevare la Perini Navi all’asta fallimentare

Un cantiere apuano pronto arilevare all’asta la Perini Navi, dichiarata fallita la scorsa settimana dal Tribunale di Lucca: è The Italian Sea Group (Tisg) che ha dato mandato ai propri consulenti di verificare sin da ora contenuti, tempi e modalità di partecipazione alla futura procedura competitiva.

Tisg si pone l’obiettivo di valutare attentamente e verificare, una volta identificati i cespiti che verranno appresi all’attivo fallimentare, se esistano i presupposti e le condizioni per prendere parte alla eventuale procedura di asta competitiva.

In particolare l’azienda con sede a Massa Carrara, ritiene che mantenere in Italia uno storico brand, protagonista della vela di lusso a livello mondiale, come Perini Navi rappresenti un interesse strategico anche per il Paese.