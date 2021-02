Allo Sky Stone serata dedicata all’ultimo album dei Foo Fighters

Per un giorno, lo Sky Stone & Songs ‘cambia veste’ e diventa ufficialmente la ‘farmacia della musica’ e lo fa per celebrare l’uscita del nuovo album dei Foo Fighters, Medicine at Midnight.

Anche per questa importante uscita discografica, infatti, il negozio di dischi di Lucca è stato scelto dalla casa discografica per la prevendita in anteprima dell’album, assieme a un numero ridottissimo di altri negozi italiani.

Per questo, domani (4 febbraio) dalle 19,30 alle 21, i Foo Fighters saranno i protagonisti assoluti allo Sky Stone, divenuto, intanto, la ‘farmacia’ giusta per trovare la ‘medicina di mezzanotte’, proposta dal gruppo di Dave Grhol. E il disco in anteprima sarà accompagnato da un omaggio in edizione limitata, molto atteso dai tanti fan della band americana.

‘Medicine at Midnight’ è il primo lavoro in studio della band dal 2017 e, per questo, è considerata una delle uscite più interessanti di questi primi mesi dell’anno.