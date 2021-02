Diventa operativo il piano attuativo della mobilità e della sosta in centro storico.

Come ha spiegato l’assessore alla mobilità Gabriele Bove questa mattina (3 febbraio), l’iter del Pams, avviato nel 2019 e portato avanti con una serie di assemblee pubbliche e di specifici incontri con la cittadinanza e le categorie economiche, era sostanzialmente concluso ad aprile dello scorso anno, ma l’amministrazione ha deciso di rimandarne l’approvazione e l’attuazione poiché l’agenda delle priorità è stata completamente stravolta dall’emergenza sanitaria ed economica legata alla pandemia.

Foto 3 di 5









La delibera approvata ieri (2 febbraio) dalla giunta comunale dà dunque piena operatività al piano di dettaglio del centro storico: i vari provvedimenti legati alla revisione della Ztl e alla gestione dei permessi di accesso, alla sosta e al Tpl saranno attuati per successivi steps. “Non dobbiamo immaginare il piano come un blocco granitico da attuare tutto insieme – ha detto a questo proposito Bove – ma dobbiamo considerarlo piuttosto come l’esatto perimetro entro il quale andremo ad assumere d’ora in poi le principali decisioni, a breve, medio e lungo termine, che riguardano la mobilità e la sosta nel centro storico”.

I contenuti. Il Pams prevede un mix di misure che hanno lo scopo di contemperare le esigenze di tutti coloro che per motivi diversi vivono o frequentano il centro storico, migliorando al contempo la fruibilità degli spazi comuni, della circolazione – soprattutto degli utenti cosiddetti deboli – e dell’accessibilità. Gli interventi prevedono una rivisitazione della Ztl, una diversa disciplina degli accessi, la riorganizzazione della sosta e quella dei tracciati del trasporto pubblico che penetra il centro storico. Il piano si interseca con il nuovo sistema di gestione della logistica delle merci, denominato Life Aspire, che entrerà a regime entro la fine del mese di febbraio e che prevede, fra l’altro, un sistema di controllo in entrata e uscita dei mezzi attraverso il sistema Rfdi e la possibilità di utilizzare il sistema del cargo bike per raggiungere gli esercizi commerciali collocati nella zona pedonale o nelle zone a traffico limitato.

Le modifiche al perimetro della Ztl interessano, sul medio-lungo periodo, diverse zone, tra le principali: in piazzale Verdi, angolo via San Paolino, dove è già stata attuata la Ztl, è prevista l’installazione di un nuovo varco Ztl e Rfdi collocato nella zona prospiciente la vecchia Porta San Donato per controllare l’accesso a quell’area specifica; entrerà definitivamente a regime il nuovo varco Ztl in via Vittorio Emanuele, angolo piazza della Magione, al termine del periodo di sperimentazione di 30 giorni; per meglio tutelare i residenti e regolamentare l’accesso degli operatori commerciali, in occasione dei vari eventi in Piazza San Martino e vie limitrofe, verrà installato un nuovo varco Ztl in via del Molinetto, angolo Corso Garibaldi; la realizzazione della rotatoria fuori Porta San Iacopo consentirà l’eliminazione dell’impianto semaforico presente e dunque una miglior gestione del traffico e della viabilità in loco, dopodiché sarà possibile, nella zona di Porta Elisa, intraprendere alcune modifiche, tra cui: il senso unico in Via Elisa e il conseguente aumento del numero di stalli di sosta lungo la via medesima, l’arretramento del varco Ztl presente di fronte a Porta San Gervasio all’angolo tra via Santa Chiara e via Elisa, lasciando comunque la possibilità di raggiungere sia la scuola che la clinica Barbantini.

Un’importante novità del Piano è rappresentata dal riassetto della Piazza Santa Maria, che verrà effettuata con una successiva progettazione di dettaglio e che servirà a riqualificare nel suo complesso la piazza, prima di tutto rendendo ordinata la circolazione e la sosta, con l’obiettivo di diversificare e migliorare i flussi perdonali e veicolari. In particolare è prevista la realizzazione di una zona pedonale tra via Fillungo e via della Cavallerizza e un unico parcheggio nella parte est, garantendo comunque l’attuale numero di stalli.

La revisione del sistema dei permessi ha tenuto conto di tre criteri: una maggiore differenziazione fra i permessi di accesso limitati alla Ztl e quelli che possono accedere anche all’area pedonale; una maggiore omogenizzazione delle fasce orarie dei permessi per tipo di attività e una differenziazione delle tariffe, con costi maggiori previsti a carico dei veicoli più inquinanti. La nuova disciplina per il rilascio dei nuovi permessi entrerà in vigore dal 1 maggio. Per i rinnovi si seguirà il seguente calendario, con il rilascio già del nuovo permesso, in base alle precedenti categorie: EM, EC, ED, EV, EI, EG, EL il rinnovo inizierà il 1° maggio e terminerà il 31 maggio 2021; DM, A3, I, R, N, H dal 1° giugno al 30 giugno; DA, A5 dal 1° al 31 luglio; G, M, U, dal 1° al 31 agosto; T e A2 dal 1° al 30 settembre; A1 dal 1° settembre al 31 ottobre.

Per quanto riguarda la sosta, il Piano prevede di trasferire progressivamente una quota della domanda di parcheggio all’esterno del centro storico, nelle immediate adiacenze delle Mura, puntando sulle distanze ridotte da percorrere. Per fare questo si dovrà migliorare ulteriormente la qualità dei collegamenti pedonali e ciclabili con il centro storico, rendendoli più fruibili e sicuri. In questo ambito, come ha ricordato l’assessore al traffico Celestino Marchini, l’amministrazione comunale sta lavorando da tempo e in maniera sistematica: “la riqualificazione dei percorsi sotterranei delle Mura e delle sortite – ha spiegato – , l’implementazione dell’anello ciclo pedonale attorno agi spalti, la messa in sicurezza dei principali passaggi pedonali sulla circonvallazione, fanno tutti parte dello stesso disegno che ha lo scopo di rendere più facile da raggiungere il centro storico per chi si muove a piedi o in bicicletta”.

Per rendere consapevoli sulle ridotte distanze, il piano prevede inoltre un adeguato intervento di comunicazione e cartellonistica che possa informare cittadini e visitatori sui reali tempi di percorrenza (a piedi e in bicicletta) fra le aree di sosta adiacenti alle Mura e il centro città. Anche le tariffe legate ai parcheggi a pagamento dovranno rendere ancora più vantaggioso l’utilizzo dei parcheggi esterni rispetto a quelli interni al centro storico e di quelli in struttura rispetto a quelli a parcometro.

Infine, per quanto riguarda le linee del Tpl che attraversano il centro storico, il Pams fornisce indicazioni per rendere meno frammentari i percorsi e per consolidare all’interno di una programmazione annuale quelle modifiche che si rendono ogni volta necessarie in corrispondenza dei grandi eventi, in particolare il Summer Festival e Lucca Comics and Games.

“Con il Piano attuativo della mobilità e della sosta in centro storico – ha dichiarato l’assessore Bove – proseguiamo il percorso intrapreso dall’amministrazione per dare ordine e sistematicità al tema della mobilità nell’ambito del territorio del comune di Lucca. Questo percorso è iniziato nel primo mandato del sindaco Tambellini, con l’approvazione del Piano generale del traffico urbano nel 2017 e del Piano urbano della mobilità sostenibile nel 2018. Il Pams, dunque, è un punto di arrivo, ma è anche un punto di partenza, perché adesso dobbiamo lavorare alla sua concreta declinazione. Iniziamo subito con la logistica delle merci e l’attuazione del progetto Life Aspire, proseguiremo con la revisione di tutti permessi di accesso e con la revisione della perimetrazione della Ztl, che attueremo per gradi”.

(notizia in aggiornamento)