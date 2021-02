Se la sono vista brutta l’autista del bus e un passeggero soccorso dal tetto dai vigili del fuoco del comando di Livorno, distaccamento di Cecina, e affidati alle cure del personale del 118.

L’incidente questa mattina (3 febbraio) poco prima delle sulla strada che da Castagneto Carducci porta a Sassetta.

L’autobus di linea è finito sull’argine destro della strada, in direzione Castagneto appoggiandosi totalmente sul fianco.

Per la rimozione del pulman e la messa in sicurezza della sede stradale è intervenuta la autogru che ha operato sul posto insieme alla squadra dei vigili del fuoco fino al ripristino totale della viabilità, rimettendo in carreggiata il mezzo . Sul posto anche i carabinieri e i vigili urbani.