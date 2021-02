Controlli nel grossetano, sei turisti sanzionati sull’Amiata e a Saturnia

Sei turisti sanzionati sull’Amiata e a Saturnia. Proseguono i controlli anti-covid da parte dei carabinieri della Compagnia di Pitigliano, impegnati a verificare il rispetto dei divieti vigenti soprattutto nelle aree a vocazione turistico-recettiva.

In particolare i militari si sono concentrati nelle zona mete di molti visitatori attese le abbondanti nevicate. Nel corso dei controlli sono stati sanzionati una coppia di giovani coniugi rumeni, residenti ad Acquapendente, giunti nella località di Prato le Macinaie nonostante le limitazioni allo spostamento tra regioni. Stessa sorte è toccata ad altre due coppie, una proveniente dal Lazio e l’altra dalla provincia di Sassari che sono state intercettate da una pattuglia della Stazione di Saturnia alle cascate del Gorello: anche per loro sono state elevate le sanzioni previste per chi contravviene al divieto di spostamento tra regioni senza valido motivo.