Ghiviborgo e Seravezza finiscono ko nel turno infrasettimanale

Un altro turno da dimenticare per le formazioni lucchesi di serie D. Con il Real Forte fermo per la quarantena in casa Sammaurese perdono sia Ghiviborgo sia Seravezza.

Il Ghiviborgo si illude alla mezz’ora del primo tempo con il calcio di rigore di Cargiolli, ma un altro calcio di rigore permette agli ospiti di impattare prima della fine del tempo. Seconda frazione combattuta ma sugli sviluppi di un calcio di punizione il Progresso è ancora letale e con Bagatti realizza il gol vittoria. Matura nella ripresa, invece, la vittoria del Pro Livorno sul campo del Seravezza: di Costanzo e Mancini le reti che prolungano le difficoltà dell’undici di Vangioni.

Progresso-Ghiviborgo 2-1

PROGRESSO: Celeste, Cantelli (1’st Mele), Ferraresi, Chmangui, Fiore, Menarini (25’st Cocchi), Maltoni, Gulinatti, Salvadori (1’st Matta), Bagatti, Esposito. A disp.: Tartaruga, Cocchi M., Bonvicini, Marchetti, Veglia, Tanoh. All.: Moscariello

GHIVIBORGO: Pagnini, Poggesi, Piccardi (21’pt Lai), Muscas, Pazzaglia, Gregov, Bartolini, Chianese (35’st Brunozzi), Cargiolli, Felleca, Fazzi. A disp.: Abbrandini, Polacchi, Nottoli, Belluomini, Del Re, Viti, Martinelli. All.: Lavezzini

ARBITRO: Lingamoorthy di Genova (Roncari e Petarlin di Vicenza)

RETI: 31’pt rig. Cargiolli, 39’pt rig.Gulinatti, 44’st Bagatti

NOTE: Ammoniti Cantelli, Pazzaglia

Seravezza-Prolivorno Sorgenti 0-2

SERAVEZZA: Venè, Moussafi, Granaiola, Grassi, Podesta, Maccabruni, Andrei, Bedini, Nelli, Bagnai, Scarlino. A disp.: Biagioni, Bortoletti, Bongiorni, Vannucci, Saporiti, Kovloz, Luka, Vanni, Fantini. All.: Vangioni

PROLIVORNO SORGENTI: Blundo, Solimano, Lucarelli, Falleni M., Salemmo, Filippi, Brizzi, Costanzo, Granito, Petri, Casalini. A disp.: Vozza, Falleni D., Carani, Del Corona, Turini, Pecchia, Brini, Matteoli, Mancini. All.: Niccolai

ARBITRO: Robilotta di Sala Consilina (Carrucciu di Parma e Scarufi di Reggio Emilia)

RETI: 13’st Costanzo, 41’st Mancini