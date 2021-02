Aperto il bando pubblico per diventare un ortista degli orti urbani di Altopascio, gestiti dall’associazione altopascese Auser verde e soccorso argento. L’area della Paduletta è composta da 40 orti disponibili, di cui 36 già assegnati, per un totale di 5mila metri quadri di area verde e coltivabile. Chi vuole partecipare al bando ha tempo fino a sabato 27 febbraio: bisogna compilare la domanda, disponibile sul sito del Comune di Altopascio e inviarla per email a auser.altopascio@hotmail.it.

“Un orto in mezzo alle case, anzi, 40 orti nel cuore di un’area residenziale di Altopascio, tra via Regione Piemonte e via Regione Emilia-Romagna – spiegano il sindaco, Sara D’Ambrosio e l’assessore ai lavori pubblici e all’ambiente, Daniel Toci – La Paduletta è stata tutta riqualificata e da oltre un anno è a disposizione del paese e dei cittadini, come un parco coltivato e luogo di ritrovo per tutte le età. Questo era infatti l’obiettivo del bando regionale “Centomila orti in Toscana”, grazie al quale abbiamo ottenuto 50mila euro per realizzare l’intervento.

Foto 2 di 2



La struttura ha il doppio obiettivo di fornire ai cittadini interessati un’area verde dove coltivare i propri prodotti, ma anche di dare un contributo significativo al decoro e alla cura di un quartiere molto popoloso della cittadina del Tau: uno spazio che funge da luogo di socializzazione, di scambio di saperi tra generazioni diverse, di crescita”. Gli orti urbani della Paduletta sono gestiti dall’associazione Auser verde e soccorso argento di Altopascio e si presentano come un vero e proprio orto-giardino.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Auser verde e soccorso argento tramite mail all’indirizzo auser.altopascio@hotmail.it; oppure all’Urp del Comune, 0583.216455.