Pallet invece che pellet, titolare di una ditta fiorentina denunciato per gestione illecita di rifiuti speciali

Blitz dei Forestali di Ceppeto, con la polizia municipale, in un laboratorio artigianale a Calenzano, nella frazione di Legri. Al momento del sopralluogo sul posto erano presenti il titolare e altre due persone intente a caricare pallet su un furgone.

I militari, vista la quantità di pallet e bancali in legno presenti, hanno chiesto spiegazione al titolare dell’azienda e questi ha riferito di aver interrotto l’attività di produzione di pellet, convertendo la sua attività nella commercializzazione degli imballaggi in legno, riferendo anche di occuparsi del recupero e della riparazione dei pallet danneggiati. I Forerestali hanno notato la presenza di numerosi pallet difettati e all’interno dei locali erano evidenti attrezzature utili a tale scopo, come seghetti e pistole sparachiodi nonché pareti di pallet già selezionati e suddivisi per tipologia. Era chiaro dunque che l’attività posta in essere non corrispondeva all’attività per cui lo stesso risultava autorizzato: alla richiesta da parte dei militari di esibire in particolare l’autorizzazione per la gestione e trattamento di rifiuti speciali e l’autorizzazione alla commercializzazione degli stessi, lo stesso non è statp in grado di esibire nessun tipo di autorizzazione, né tantomeno documentazione sulla tracciabilità dei pallet.

Alla luce di quanto emerso, i militari hanno denunciato il titolare per gestione illecita di rifiuti speciali, e proceduto al sequestro penale preventivo degli imballaggi.

Durante il sopralluogo è emersa anche la realizzazione di opere edilizie consistenti nello sbancamento di un terrapieno e la realizzazione di una voliera, la cui regolarità è in corso di accertamento da parte dei competenti uffici comunali, relativamente anche al possibile cambio di destinazione d’uso dell’area interessata dall’intervento.