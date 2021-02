Inaugurata stamani (4 febbraio) a Seravezza la nuova sede del centro operativo comunale (Coc) della protezione civile. Gli spazi deputati al coordinamento e alla gestione delle eventuali emergenze del territorio seravezzino si trovano al piano terra del Municipio, in quella che in passato è stata la sede della Polizia municipale. Al taglio del nastro virtuale erano presenti il sindaco Riccardo Tarabella, l’assessore Dino Vené, il responsabile tecnico ingegner Roberto Orsini, personale del settore e volontari delle cinque associazioni che partecipano al sistema della Protezione civile comunale: Radio Cb Nuova Azzurra di Querceta, Muttley’s Group Versilia, Croce Rossa di Ripa, Croce Bianca di Querceta, Pubblica Assistenza di Azzano.

Il Coc ha operato a lungo nel alazzo civico di piazza Matteotti a Querceta. Accertata la vulnerabilità sismica dell’edificio, nella primavera di due anni fa l’amministrazione ha disposto il trasferimento dei servizi in Municipio a Seravezza. Oggi la definitiva riorganizzazione del settore al pianterreno del palazzo comunale, articolato in due uffici per il disbrigo delle attività ordinarie, una sala operativa per le riunioni d’emergenza e una sala radio per la gestione effettiva delle operazioni sul territorio. «Il tassello mancante è quello delle antenne radio», ha detto l’ingegner Orsini «ma è ormai questione di pochi giorni. Gli alloggiamenti sono già stati predisposti e anche le antenne sono in loco. Si attende solo che la ditta incaricata ripristini i cavi di collegamento e metta a punto le apparecchiature interne. L’intervento è previsto per l’inizio della prossima settimana».

Il sindaco Riccardo Tarabella e l’assessore alla Protezione civile Dino Vené hanno rivolto al dirigente e al personale del settore, ai volontari e alle associazioni un sentito ringraziamento per la professionalità, la disponibilità e la dedizione con le quali affrontano giorno per giorno il non facile impegno, spesso molto gravoso, di tutela della sicurezza dei cittadini e di presenza fisica sul territorio nei periodi di allerta e nelle emergenze. “In quello che fate ci mettete cuore e cervello ed io vi ringrazio a nome della comunità per quello che fate e per come lo fate – ha detto il primo cittadino -. L’Amministrazione comunale ha fatto della sicurezza e della protezione dei cittadini un punto fermo e una chiara priorità. Lo spirito positivo che anima il gruppo della Protezione civile e il livello di efficienza raggiunto, sia come risorse interne sia come forze del volontariato, sono una delle cose che ci rende più orgogliosi».

L’assessore Dino Vené ha colto l’occasione per annunciare il rafforzamento del sistema locale di difesa contro gli incendi boschivi. “Proprio stamani abbiamo concluso l’accordo con i proprietari di un’area nella Valle del Serra in cui sarà posizionata una nuova vasca di rifornimento d’acqua per gli elicotteri impegnati nello spegnimento degli incendi boschivi – ha detto -. La vasca sarà collocata nell’ex cava della Imp in località Desiata ed entro l’estate verrà affidata alla gestione dell’Unione dei Comuni. Sarà un presidio indispensabile per la difesa delle zone collinari e dei paesi circostanti in caso di incendio».

Al personale interno della Protezione civile sono state consegnate stamani le nuove divise per lo svolgimento dell’attività operativa invernale.