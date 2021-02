Doppio fiocco azzurro, dalla famiglia gli auguri per la nascita di Leonardo e Tommaso

Doppio fiocco azzurro per mamma Benedetta e papà Jacopo che sono diventati genitori di due gemellini. I più sentiti auguri per il lieto evento arrivano dalla famiglia, in particolare dai nonni e dagli zii: “La nascita di Leonardo e Tommaso – scrivono – ci riempie il cuore di gioia”

Tanti auguri anche da parte della redazione di Lucca in Diretta.