Nuove assunzioni di diplomati e laureati a Trenitalia

Trenitalia, la principale società italiana per la gestione del trasporto ferroviario passeggeri, assume nuove figure con diploma o laurea, che dovranno svolgere le seguenti mansioni: addetti manutenzione di stazione, che dovranno eseguire un monitoraggio costante del complesso di stazione, attivare interventi di manutenzione nelle aree aperte al pubblico attuando tutte le eventuali misure di messa in sicurezza delle aree, verificare la corretta applicazione ed il rispetto degli obblighi contrattuali da parte delle imprese appaltatrici dei servizi e gestire operativamente il patrimonio immobiliare della società; tecnici manutenzione rotabili, che dovranno occuparsi degli interventi sui carri ferroviari, di tutte le attività pratico-operative di installazione, manutenzione e verifica sugli impianti, sulle strutture, sul materiale rotabile e sulle apparecchiature e dovranno occuparsi di tutte le operazioni amministrative connesse; analisti del rischio, che dovranno collaborare alla redazione di analisi di rischio quantitative, contribuire alle attività di ricerca applicata in ambito risk management e supportare i team di commessa e le altre strutture organizzative; esperti contratti pubblici, i quali dovranno curare la prima elaborazione degli schemi di contratto di appalto per servizi e forniture, offrire attività di consulenza e assistenza legale e negoziale relativamente ai contratti con le altre società del gruppo, monitorare l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale in materia di appalti e curare gli aggiornamenti dei contratti.

Il nuovo personale, oltre al diploma e alla laurea, deve avere capacità decisionali e di problem solving, orientamento al cliente e al risultato, capacità relazionali, flessibilità, proattività, creatività, predisposizione alla collaborazione e al teamworking e voglia di mettersi alla prova in un contesto dinamico, stimolante ed in continuo sviluppo.

