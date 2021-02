Picchia e morde la compagna e tenta di strangolarla: arrestato a Pistoia

Una altra storia di maltrattamenti in famiglia. I carabinieri di Pistoia sono intervenuti lo scorso 1 febbraio in una casa dove alcuni cittadini avevano segnalato al 112 una violenta lite all’interno di una abitazione.

Una volta sul posto i militari hanno sentito le grida di aiuto di una donna e, entrati dentro l’appartamento, hanno soccorso una 55enne che era appena stata violentemente aggredita dal compagno.

I militari, dopo aver bloccato l’uomo per evitare che lo stesso potesse ulteriormente fare del male alla donna o porre in essere gesti di violenza nei confronti di se stesso, hanno prestato i primi soccorsi alla 55 enne, contattando immediatamente il 118.

La vittima, che presentava vistosi segni rossi al collo, ha riferito ai carabinieri che il compagno, nel corso di un litigio, l’aveva prima percossa a mani nude, colpita al fianco con la fibbia di una cintura, sferrato un morso sulla mano e infine tentata di strangolare. Nel corso degli ultimi mesi, ha spiegato la donna, si erano verificati altri episodi di violenza da lei mai denunciati, sia per paura di ulteriori ritorsioni sia per il sentimento di affetto che la legava all’uomo.

Quest’ ultimo un 45 enne è stato arrestato per il reato di maltrattamenti e portato in carcere a Prato. Dopo l’udienza di convalida è finito ai domiciliari in una diversa abitazione.