Lettura, creatività, curiosità: l’Agorà lancia un avviso pubblico per proposte culturali

Un avviso pubblico per far crescere una ‘comunità leggente’. La biblioteca civica Agorà cerca partner del terzo settore per programmare e progettare insieme interventi innovativi in ambito culturale in relazione ai bisogni espressi dalla comunità. L’obiettivo è quello di mettere in campo attività che stimolino la passione per la lettura e forniscano occasione di crescita e di formazione, promuovendo la biblioteca come luogo in grado di favorire la coesione sociale e la partecipazione ai processi culturali.

A questo proposito è stato pubblicato l’avviso pubblico col quale si richiede la presentazione di una proposta che dovrà tenere conto di tutta una serie di obiettivi: creare e rafforzare nei ragazzi l’abitudine alla lettura fin dalla tenera età, sostenere sia l’educazione individuale e l’autoistruzione, sia l’istruzione formale a tutti livelli, offrire opportunità per lo sviluppo creativo della persona, stimolare l’immaginazione e la creatività di ragazzi e giovani, promuovere l’apprezzamento delle arti, la comprensione delle scoperte e le innovazioni scientifiche, dare accesso alle espressioni culturali di tutte le arti rappresentabili, migliorare la conoscibilità e la fruizione dei servizi offerti dalla biblioteca.

Le proposte dovranno essere inviate entro martedì 16 febbraio, o mediante Pec all’indirizzo di posta elettronica certificata comune.lucca@postacert.toscana.it o con posta ordinaria all’indirizzo protocollo@comune.lucca.it. Un’apposita commissione interna all’amministrazione comunale valuterà successivamente le proposte e, una volta effettuata la selezione, si procederà alla formulazione condivisa del progetto operativo e alla eventuale attivazione del partenariato.

L’avviso è consultabile sul sito del Comune alla pagina Bandi di gara e Avvisi. Per maggiori informazioni è possibile scrivere a: ffontani@comune.lucca.it, psecchia@comune.lucca.it.