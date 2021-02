La musica torna a farsi spazio tra il patrimonio culturale lucchese. Sulla scia degli eventi musicali organizzati a Villa Bottini lo scorso settembre infatti le associazioni Rockopera e Wom questa volta scelgono di portare la musica della città direttamente nelle case degli ascoltatori. Da uno studio allestito all’interno della Cavallerizza nasce ‘Lucca Risuona’, la nuova rassegna digitale pensata per far ripartire un settore tra i più colpiti dalla crisi legata all’emergenza sanitaria.

Da domenica prossima (14 febbraio) e per le domeniche successive fino al 4 aprile, infatti, sui canali social di Lucca Risuona e sulle reti dell’emittente televisiva NoiTv alle 21,30 andrà in onda Lucca Risuona Tv. Sette puntate in musica originale registrate in un vero studio televisivo ricreato ad hoc all’interno dell’immobile storico dove i repertori degli artisti coinvolti tornano a suonare ad alto volume per concludere la serata con un’intervista grazie alla quale le band avranno l’occasione di raccontare il proprio percorso artistico al pubblico da casa.

La rassegna è stata presentata questa mattina (5 febbraio) all’interno dell’ala della Cavallerizza adibita a studio di registrazione. A presentare il nuovo format musicale sono stati il primo cittadino Alessandro Tambellini, l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti, la componente del Cda della Fondazione Banca del Monte di Lucca Silvia del Carlo, i presidenti delle associazioni coinvolte Simone Giusti di Rockopera e David Martinelli di Wom e il presidente del service Amandla Productions di Lucca che ha fornito supporto tecnico dell’evento David Lapini.

“Questa rassegna è un’occasione importante per la città perché sancisce la ripresa dell’attività musicale dopo e durante un periodo di stallo dovuto al periodo storico che stiamo attraversando – spiega il primo cittadino -. E lo fa in uno studio bellissimo, ricreato in un luogo già familiare con l’arte contemporanea per dare respiro a un settore che ha sofferto tanto. Dare spazio ai nostri artisti significa diffondere l’idea e la speranza di una ripresa possibile, seppur con diverse modalità, mentre ci auguriamo di poter tornare presto a vivere questi eventi di nuovo insieme”.

“Programmare attività culturali come questa è diventato un lavoro acrobatico – aggiunge Ragghianti – reso possibile dalle tante associazioni che non si sono fermate davanti alle sfide del periodo ma che anzi, esortano le istituzioni ad attrezzarsi meglio proprio dal punto di vista della strumentazione digitale. Il luogo dove oggi queste band possono tornare a suonare è un luogo che torna alla città per questo mi auguro che possa essere un esempio per la ripartenza culturale”.

“Questa rassegna è un contenitore di idee e pensieri ma anche un palco virtuale dove le band e i professionisti della musica possono tornare a raccontarsi al pubblico”, spiega Giusti di Rockopera. “Ringrazio chi ha permesso a questa casa di nascere perché consente ai musicisti della città di continuare il proprio percorso artistico, in particolare al Comune di Lucca e alla Fondazione Banca del Monte di Lucca che hanno creduto nel progetto nell’importanza di tenere viva la cultura locale oltre all’operato dei lavoratori che vi gravitano intorno e il supporto tecnico del service Amandla Productions di Lucca oltre ai partner Ottavo Nano e NoiTv”, conclude David Martinelli,

I gruppi coinvolti sono molto diversi tra loro per genere di musica suonata, obiettivi e attitudine ma tutti accomunati dalla voglia di mettersi in gioco proponendo la propria musica inedita. Il compito di fare gli onori di casa è affidato ad una presentatrice d’eccezione, Diletta Casanova, nota musicista di Lucca che negli anni ha militato in diverse formazioni punk collezionando centinaia di concerti live su palchi italiani e non. Tra i protagonisti che si alterneranno sul palco virtuale ci sono Effenberg (7 marzo), Fede e gli Infedeli che aprirà la rassegna il 14 febbraio, il giovanissimo Maca (21 marzo) , Max & Radiokaos (28 marzo), l’unico outsider non propriamente lucchese De Pietro (14 marzo), Nemo (28 febbraio) e il nuovo progetto Tuesday’s Cockroaches (21 febbraio) .La rassegna si chiuderà con un ‘best of’ domenica 4 aprile.