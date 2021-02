Paolo Hendel legge Italo Calvino, reading da San Girolamo

Cresce l’attesa per Viola e il Barone, lo spettacolo di reading musicale in cui Paolo Hendel legge Italo Calvino accompagnato da Augusto Vismara al violino e alla viola e da Elisa Racioppi al pianoforte, in una formula originale creata dal contrappunto di musica e parole.

Grazie a Fondazione Banca del Monte di Lucca, Banca del Monte di Lucca e teatro del Giglio, lo spettacolo registrato nel teatro di San Girolamo andrà in onda questa domenica (7 febbraio) alle 21,15 su NoiTv (canale 10 e 510 in Hd nelle province di Lucca, Massa, La Spezia, Pistoia, Pisa e Livorno e canale 666 nelle province di Firenze, Prato, Siena, Arezzo e Grosseto), media partner dell’iniziativa, e in streaming sul sito www.noitv.it.

“Lo scrittore e poeta argentino Luis Borges ha detto La letteratura è una delle forme della felicità. Chi non legge è masochista – spiega Vismara -. Mettere in scena un reading di testi di Italo Calvino è un modo per condividere questa felicità. La straordinaria ironia che tocca punte di squisita comicità, la profondità e la poesia di cui sono pervase le pagine de Il barone rampante e Il cavaliere inesistente conquistano e coinvolgono in un sentimento collettivo che ne amplifica gli effetti.

Nel costruire questo reading sono stati scelti brani in cui forte è l’impronta della ‘leggerezza’ cara a Calvino: ‘Nella vita tutto quello che scegliamo e apprezziamo come leggero non tarda a rivelare il proprio peso insostenibile. Forse solo la vivacità e la mobilità dell’intelligenza sfuggono a questa condanna’ (Italo Calvino-Lezioni americane). E sempre facendo un’altra citazione, “dove le parole non arrivano…la musica parla” (L.V. Beethoven)”.