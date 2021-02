Pietrasanta città degli innamorati. Sono spuntati come fiori, in questi giorni, i cuori giganti che per due settimane, dal centro storico alla marina, trasformeranno la Piccola Atene nella capitale dell’amore.

Pietrasanta festeggia San Valentino con una iniziativa originale promossa dall’amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti per il coordinamento dell’assessorato agli eventi e alle manifestazioni nata da un’idea dei consiglieri comunali, Giacomo Vannucci e Paolo Bigi in collaborazione con l’artigiano Adamo Pierotti, il fiorista, Giorgio Lazzarini e il gruppo Facebook Go Versilia.

Dal 7 al 21 febbraio la città sarà invasa da grandi cuori decorati con i fiori e luci, panoramiche postazioni per i selfie, canzoni d’amore in filodiffusione, tanto romanticismo e tanto rosso ma anche un contest fotografico e poetico senza tralasciare gli aspetti commerciali con sconti nei negozi aderenti e menu nei ristoranti per un dolce tête-à-tête.

“L’obiettivo – spiega il sindaco Giovannetti – è mantenere viva la città, anche in questi momenti bui, proponendo ed organizzando iniziative di appeal capaci di portare un contributo di sostegno alle attività commerciali sempre più in sofferenza. Nonostante la pandemia l’amministrazione comunale continua a lavorare senza sosta alla programmazione delle iniziative per consegnare alla comunità opportunità e visibilità nel rispetto di tutte le normative anti-Covid. Il periodo di San Valentino, immediatamente successivo al Santo Patrono San Biagio, è una interessante prospettiva anche per il futuro per animare la città dal centro alla Marina”.

Il format di Pietrasantaloveis bolliva in pentola da mesi. I cuori sono stati realizzati tutti a mano. L’iniziativa è la somma dell’entusiasmo e del coinvolgimento di molte persone. “Ringrazio l’amministrazione, il sindaco Giovannetti e l’assessore Francesca Bresciani, per aver sposato il progetto. – spiega Vannucci – Tutto è nato dalla volontà di creare contenuti attorno alla panchina gigante dopo l’esperienza molto positiva del Natale. Il bravissimo e disponibili Adamo Pierotti ha realizzato il primo cuore, e poi subito un altro, ed un altro ancora. Poi abbiamo coinvolto il fiorista Lazzarini, l’associazione Le Botteghe e conosciuto nel frattempo il gruppo di Go Versilia con la sua energia. Ciascuno di noi ha portato proposte e contenuti. Come un mosaico abbiamo messo insieme i pezzi ed immaginato un evento vero. Nasce così Pietrasantaloveis. La presenza dei cuori nel centro storico – racconta – è stata accolta con grandissima curiosità e stupore. Cuori giganti saranno installati anche a Fiumetto con prospettiva sul Ponte del Principe e sul rondò del Pontile. Complessivamente posizioneremo una trentina di cuori che diventeranno spontanee postazioni per foto e selfie. La prospettiva è quella di renderlo un appuntamento fisso ogni anno e di farlo crescere”.

Per gli appassionati di fotografia e di poesia c’è il contest #Pietrasantaloveis promosso dal gruppo Facebook Go Versilia. Il regolamento è disponibile sulla bacheca del gruppo e sul sito del Comune di Pietrasanta. Per partecipare i concorrenti devono utilizzare gli hashtags #pietrasantaloveis #goversilia #pietrasanta365 #pietrasantaeventi