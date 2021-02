Senza barriere approda a Viareggio. Inizia la mappatura per un territorio accessibile a tutti.

Viareggio a dimensione di tutti con Senzabarriere.app.

Questa mattina, 5 febbraio, l’assessore del Comune di Viareggio con delega per la smart city, Valter Alberici e il presidente dell’associazione Lucca Senza Barriere, Domenico Passalacqua, hanno presentato il progetto di mappatura del territorio per scoprire le realtà, aziende, alberghi, strutture ricettive, negozi ed esercizi commerciali, adatti ai portatori di handicap, accessibili, attenti non solo alle disabilità, ma anche ai neo-genitori e alle persone con intolleranze o patologie alimentari.

Un progetto importante, che vede anche la partecipazione attiva di numerosi studenti, impegnati con il percorso di alternanza scuola/lavoro, che arriva in Versilia grazie anche alla collaborazione della dottoressa Donatella Buonriposi, responsabile dell’ufficio scolastico per le province di Lucca, Massa Carrara e Livorno.

La mappatura in Versilia inizierà lunedì 8 febbraio dal comune di Viareggio, partendo dal Molo e salendo verso Lido di Camaiore, per poi proseguire fino a Forte dei Marmi.

Alla conferenza stampa ha partecipato anche il vicepresidente della Fondazione Banca del Monte, Andrea Palestini, Vania e Ilaria Della Bidia, Stefano Gori, David Buonaventuri e Ivan Cottini.

Il progetto

L’applicazione Senzabarriere.app, scaricabile su Ios e Android, rappresenta un vero e proprio vademecum delle accessibilità che si possono trovare sul territorio. Sono infatti inseriti all’interno dell’app i principali luoghi culturali, monumenti, musei, ma anche negozi ed esercizi di vario genere, con tutte le specifiche indispensabili per i portatori di handicap. Nell’applicazione, infatti, sarà indicata la presenza o meno di rampe, scalini, le dimensioni delle porte e, negli alberghi, sarà specificata l’accessibilità delle camere. Ma non solo: anche i neo-genitori potranno trovare informazioni utili per i loro spostamenti, come la presenza all’interno dei ristoranti di spazi dedicati ai più piccoli o di fasciatoi, e le persone che seguono una dieta particolare, come intolleranti o allergici, potranno conoscere le proposte adatte a loro con un semplice click. È sufficiente scaricare la app, infatti, e “spuntare” le proprie necessità: si avrà quindi una mappa aggiornata dei luoghi accessibili, per poter vivere con semplicità e in sicurezza il territorio.

L’associazione Lucca Senza Barriere ha stretto una collaborazione con l’associazione Fare Verde Versilia, presieduta da Anna Silvestro, che metterà a disposizione i propri volontari per contribuire nelle mappature. Al lavoro di indagine parteciperà anche l’associazione Sentieri di Felicità, presieduta da Samantha Cesaretti, da tempo al fianco di Lucca Senza Barriere.

“Il progetto prosegue – commenta il presidente dell’associazione, Domenico Passalacqua –. Lo scorso settembre abbiamo presentato l’applicazione a Lucca e da allora abbiamo già mappato numerosi comuni della Piana e della Valle del Serchio. Al momento abbiamo già inserito nell’app circa seicento esercizi tra cui bar, ristoranti, ville-musei, hotel, chiese e negozi di vario genere. In qualità di presidente, sono veramente orgoglioso di questo progetto che sta coinvolgendo molte persone di ogni generazione e siamo molto soddisfatti del crescente entusiasmo che riscontriamo in tutti coloro che accolgono e sposano questo progetto così importante. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Viareggio per l’opportunità, le associazioni di categoria e le associazioni balneari di tutta la Versilia. Inoltre, ringraziamo le Fondazioni Cassa di Risparmio e Banca del Monte di Lucca, l’Ortopedia Michelotti e Atlas SRL senza i quali non sarebbe stato possibile realizzare l’applicazione”.

“Viareggio – commenta l’assessore Alberici – è per antonomasia la città dell’accoglienza dove ogni forma di diversità è un valore aggiunto. Come amministrazione siamo da sempre sensibili all’abbattimento delle barriere architettoniche e ogni lavoro effettuato vede prima una progettazione in tal senso: penso ai nuovi marciapiedi, alle fermate dei pullman, ai percorsi dedicati. Ma soprattutto penso al porto, anima e storia di Viareggio, con l’attracco della Madonnina ristrutturato e completamente accessibile. Volentieri abbiamo accolto l’idea di SenzaBarriere, un’esperienza importante a metà fra sociale e turismo: da un lato un aiuto per i cittadini dall’altro una risorsa per le attività economiche. Un progetto innovativo che vede la partecipazione di tanti giovani e che siamo certi vedrà importanti sviluppi”.

Sono partner del progetto anche Ireda srl, Tipografia Francesconi, Torrini Unipolsai, Etika Consulting, Lucca Info & Guide,Tasi SNC, The Lands Of Giacomo Puccini e L’agenzia di comunicazione Clip Comunicare.