Spaccio di cocaina, in manette una coppia di Massa trovata in possesso di 28 grammi di bianca e 13mila 400 euro in contanti.

I militari del nucleo Investigativo del comando provinciale dei carabinieri di Massa Carrara hanno sottoposto a perquisizione un 55enne di Massa e la sua compagna di origine albanese. La presenza sospetta della coppia è stata notata quasi per caso dai militari che da pochi giorni stavano monitorando l’area collinare del comune apuano, dove erano stati segnalati movimenti anomali di cittadini dell’est europeo nei pressi di alcune ville particolarmente isolate.

Sottoposti ad una prima perquisizione mentre stavano facendo ingresso in un’abitazione, i due hanno dapprima manifestato un certo nervosismo, sino a quando hanno spontaneamente consegnato ai militari una confezione in plastica contenente 28 grammi circa di cocaina e la somma contante di mille e 470 euro. A fronte della sostanza stupefacente rinvenuta, i militari hanno deciso quindi di approfondire il controllo, perquisendo sia l’abitazione di campagna ove i due si stavano recando, sia l’abitazione occupata stabilmente dalla coppia in località Marina di Massa, dove venivano infatti rinvenuti e sottoposti a sequestro ulteriori 12mila euro in denaro contante ed un bilancino elettronico di precisione utilizzato per la pesatura dello stupefacente.

Per i due quindi è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, convalidato dal giudice.