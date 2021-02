Strappa il cellulare a una donna e scappa sulla tramvia, preso dalla polizia

Mercoledì (3 febbraio) nella notte la polizia di Stato ha fermato a Firenze un cittadino del Gambia di 22 anni gravemente indiziato di un furto con strappo

Lo scippo è avvenuto poco prima delle 23 a Novoli dove, a causa della stagione fredda e delle restrizioni anti Covid-19, in strada non c’era nessuno che potesse aiutare la malcapitata.Quest’ultima, una donna di origine romena, era in via Valdichiana quando si è trovata di fronte un uomo che le ha sbarrato il cammino e afferrato il telefono cellulare che aveva in mano.

La vittima ha anche tentato di opporsi allo strappo, ma dopo un breve tira e molla con lo scippatore, è stata costretta a lasciare la presa. Non avendo modo di dare l’allarme la donna ha inseguito il malvivente fino a via di Novoli fino a perderlo di vista. Senza rendersene conto, l’uomo ha attirato l’attenzione dei Falchi della squadra mobile, appostati in servizio di prevenzione contro i reati predatori, mentre, cellulare alla mano, stava salendo, alcuni minuti dopo, sulla Tramvia diretta in centro. Gli investigatori hanno seguito il convoglio fino a via Alamanni dove il sospetto, una volta sceso, è stato bloccato.

Durante il controllo è subito emerso che lo smartphone che il fermato aveva in mano non era il suo: sullo schermo c’era l’immagine di una bambina e la maggior parte della rubrica era in lingua rumena. In pochi attimi i poliziotti hanno rintracciato la legittima proprietaria del cellulare scippato a Novoli e le hanno così restituito il maltolto.

Il 22enne è finito invece a Sollicciano