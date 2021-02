Studentesse americane stuprate a Firenze, l’ex carabiniere condannato in Appello a 4 anni e 6 mesi

Studentesse americane stuprate: la corte d’appello di Firenze condanna a 4 e 6 mesi l’ex carabiniere Marco Camuffo.

Uno sconto di due mesi, rispetto alla condanna in primo grado, essendo stata esclusa l’aggravante della violazione dei doveri d’ufficio, reato, questo, per il quale l’ex militare era stato già condannato dal tribunale militre.

I fatti, come noto, risalgono alla notte tra il 6 e il 7 settembre del 2017 quando Camuffo, e un collega, Pietro Costa, condannato in primo grado a 5 anni e 6 mesi in rito abbreviato, riaccompagnarono a casa le due giovani statunitensi con la gazzella, dopo averle incontrate fuori da una discoteca.