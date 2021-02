Carnevale di Viareggio 2021, al via la vendita dei biglietti cumulativi

Carnevale di Viareggio 2021: al via da lunedì (8 febbraio) la vendita dei biglietti cumulativi per assistere a tutti e cinque i corsi mascherati dell’edizione straordinaria in programma il 18 e 26 settembre, 2, 3 e 9 ottobre. Una festa speciale idealmente dedicata ai carnevali nel mondo.

I biglietti cumulativi saranno in vendita fino all’esaurimento del numero di 12mila500.

Modalità di acquisto

Per la tracciabilità i biglietti potranno essere solo nominativi e ogni persona potrà acquistare fino ad un massimo di 5 tagliandi, fornendo alla biglietteria i dati delle persone a cui saranno intestati. Il biglietto cumulativo costa 40 euro. Mentre il cumulativo ridotto, per ragazzi da 1,20 metri di altezza fino a 14 anni non compiuti, costa 30 euro. L’ingresso al Carnevale di Viareggio è gratuito fino 1,20 metri di altezza.

Dove acquistarli

I biglietti cumulativi sono in vendita esclusivamente presso la biglietteria della Fondazione Carnevale all’ingresso della Cittadella, aperta tutti i giorni con il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

La Fondazione Carnevale raccomanda il rispetto delle restrizioni in atto. In particolare alla biglietteria gli acquirenti dovranno garantire il rispetto della distanza di un metro

Speciale coupon Esselunga

Grazie alla consolidata partnership tra il Carnevale di Viareggio ed Esselunga, con il biglietto cumulativo lo speciale coupon con uno sconto di 10 euro, spendibile con Carte Fidaty presso i supermercati Esselunga e anche per gli acquisti online.