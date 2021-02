FreePatrickZaki, Amnesty International si mobilita anche a Lucca

Anche Capannori, Porcari e Lucca, come altre città italiane, hanno aderito all’evento promosso da Amnesty International per continuare a tenere viva l’attenzione su Patrick Zaki.

“Un monumento simbolo di questi Comuni – spiegano da Amnesty – si accenderà di giallo (a Lucca sarà Porta Elisa, ndr), il colore di chi ha scelto di opporsi al buio e far valere i diritti di chi li vede costantemente violati. Sarà l’occasione per chiedere a gran voce la scarcerazione di Patrick a un anno dal suo ingiusto e arbitrario arresto. A distanza di pochi giorni dal verdetto della corte egiziana che prolunga ancora di 45 giorni la sua detenzione, Amnesty si schiera dalla sua parte e lo ricorda con questo gesto”.

“Il Covid ha fermato fiaccolate e marce pubbliche – conclude la nota – ma non la luce della verità. L’evento è promosso dal Gruppo 201 di Lucca con la partecipazione dell’osservatorio per la pace del Comune di Capannori. Chiunque, nel rispetto del decreto, può fare una foto di fronte all’istallazione luminosa con un messaggio di solidarietà #FreePatrickZaki e postarla sulla propria pagina social”.