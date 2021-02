Parrucchiere aperto dopo le 22,30, sanzionati il gestore e sei clienti

Nuovi controlli anti Covid a Firenze. Nella serata di ieri (5 gennaio) i carabinieri hanno accertato che un salone da parrucchiere gestito da un cittadino cinese in via dei Giunchi, alle 22,40, in violazione delle norme sul coprifuoco, esercitava ancora la propria attività, con sei clienti all’interno.

Il gestore e i sei clienti sono stati sanzionati amministrativamente con annessa sospensione dell’attività commerciale per cinque giorni.

Sanzioni anticovid anche per 12 giovani, 5 trovati a stazionare, oltre le 18 in Largo Annigoni, in violazione dell’ordinanza comunale del 4 febbraio scorso, gli altri sette, tutti minorenni, controllati in piazza Alberti e piazza Nannotti, sanzionati per la violazione del divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Nella circostanza sono stati rinvenuti e sequestrati a carico di ignoti, circa 3 grammi di marijuana, rinvenuti nelle adiacenze del luogo ove sostavano iminorenni.