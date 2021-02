Ieri sera (5 febbraio), alla discoteca Drop di Piano di Coreglia, il sindaco Marco Remaschi, con l’assessora alla pianificazione del territorio Barbara Gonnella e gli architetti incaricati, ha presentato il progetto che porterà alla riqualificazione e alla rinascita di una porzione significativa di Piano di Coreglia, la frazione più grande del comune.

E, nell’occasione, i ragazzi di Aria Fresca hanno consegnato all’amministrazione comunale il simbolico assegno di 8mila euro, raccolti grazie alla generosità dei cittadini e da mettere subito a disposizione del nuovo parco.

Il parco inclusivo, che sorgerà vicino alla scuola elementare, sarà facilmente accessibile, multifunzione, adatto per bambini e ragazzi di età diverse, per le famiglie e per gli anziani, disabili compresi. E soprattutto sarà un luogo per la comunità, dove poter stare, dove potersi ritrovare e dove poter organizzare iniziative e manifestazioni.

“Abbiamo accolto le sollecitazioni e le idee dei cittadini di Piano di Coreglia – commenta il sindaco Remaschi -. È stato un bellissimo momento di partecipazione, condivisione e voglia di esserci e di dire la propria: dopo molto tempo ho rivisto la voglia di essere parte attiva della rinascita e della tutela del proprio territorio. Ci siamo annotati le varie proposte emerse durante l’incontro, le inseriremo nel progetto, che contiamo di portare in giunta nelle prossime settimane”.